Son Dakika Haberleri: Karısını öldüren koca polisi arayıp teslim oldu
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Karısını öldüren koca polisi arayıp teslim oldu

8 saat önce

Karısını öldüren koca polisi arayıp teslim olduANKARA - Ankara'da karısını boğduktan sonra bıçaklayarak öldüren bir kişi polisi arayarak kendini ihbar etti.

Karısını öldüren koca polisi arayıp teslim oldu

ANKARA - Ankara'da karısını boğduktan sonra bıçaklayarak öldüren bir kişi polisi arayarak kendini ihbar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı 274'üncü caddede ikamet eden İbrahim K. belirlenemeyen bir sebepten dolayı eşi Sibel K.'yı boğduktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

Karısını öldürdükten sonra kendini ihbar etti

Eşini öldürdükten sonra 155 "Acil Çağrı" hattını arayarak "Karımı öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar eden İbrahim K. olay yerine gelen ve Sibel K.'nın cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sibel ve İbrahim K.'nın 4 çocukları olduğu ve geçim sıkıntılarının bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan şüpheli İbrahim K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara, Mamak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
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