Karısını öldüren şahıs kendini vurarak intihar etti
1 saat önce
Sancaktepe'de yol ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülen Derya O.'nun kocası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.
Sancaktepe
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:20 Kaynak: İHA
'de yol ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülen Derya O.'nun kocası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Cani koca karısını öldürdükten sonra kaçtığı Kocaeli
'de kendisini başından vurarak intihar etti. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Sancaktepe Paşaköy Şile
bağlantı yolunda saat 16.30 sıralarında isminin Derya O. (34) olduğu öğrenilen kadın yol ortasında kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Karısını feci şekilde öldüren şahıs olay yerinden kaçarken, cesedi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polisler olay yerine geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, karısını öldüren şahsın olaydan sonra Kocaeli Kartepe
'ye kaçtığını ve burada kendisini başından vurarak intihar ettiğini tespit etti. Kadının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
(Halit Arslan/İHA)
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