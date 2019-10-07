Son Dakika Haberleri: Karısını öldüren şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Karısını öldüren şahıs tutuklandı

Karısını öldüren şahıs tutuklandı

20 dakika önce

Kayseri'de otobüs durağında tartıştığı eşini vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Karısını öldüren şahıs tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de otobüs durağında tartıştığı eşini vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesinde meydana gelen olayda, daha önce aile içi şiddetten işlem yapılan 30 yaşındaki Cevahir Ç. ile kocası 35 yaşındaki Mustafa Ç., otobüs durağında tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Mustafa Ç., 10 yıllık eşini eşini 12 yerinden bıçakladı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Cevahir Ç., hayatını kaybetti. Talihsiz kadının eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu, mahkemenin de Mustafa Ç.'ye 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği öğrenildi. Olay sonrasında Mustafa Ç., suç aleti ile birlikte yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Mustafa Ç., adliyeye sevk edildi.


Mustafa Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını gözünü kırpmadan öldürdü
Kulüp başkanı çılgına döndü! Kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü Karısını otobüs durağında bıçaklayan adam ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı Selahattin Demirtaş'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:04:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karısını öldüren şahıs tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]