Karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Denizli'de eşi Hafize Kurban'ı bıçaklayarak öldüren Uğur Kurban'ın "eşini kasten tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Hafize Kurban'ın 18 Temmuz'da çalışmaya başladıktan sonra çiftin arasında tartışmaların başladığı, Uğur Kurban'ın eşinin cep telefonuna bir program yükleyerek WhatsApp yazışmalarını kendi telefonundan izlediği ve kaydettiği bilgisine yer verildi.

Sanığın olaydan dört gün önce eşinin boğazını sıkarak darbettiği, bunun üzerine eşinin iki çocuğuyla evini terkettiği belirtilen iddianamede, sanığın boşanma konusunu görüşme gerekçesiyle eşinin ailesinin evine geldiği ve eşini dışarı çağırdığı, sokakta konuştukları sırada Uğur Kurban'ın yanında taşıdığı bıçakla Hafize Kurban'ı boyun, göğüs ve karın bölgelerinden bıçakladığı kaydedildi.

Kasten öldürme düşüncesi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde 5 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşen Hafize Kurban'ın boğazından kesici delici aletle yaralanmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği, göğsü ve boynundaki kesilerin de yaşamını tehlikeye sokar nitelikte olduğu ifade edilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüpheli Uğur Kurban'ın eşi olan Hafize Kurban'ı kasten öldürme düşüncesinde olduğu, bu amaçla sürekli olarak yanında bıçak taşıdığı, sanığın ani gelişen bir duygu ile kasten öldürme eylemini gerçekleştirmediği bir plan dahilinde tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme fiilini gerçekleştirdiği, maktulün vücudunu 3 ayrı noktasından bıçakla yaraladığı, özellikle maktulün boğaz kısmını bıçakla yaralayarak düşüncesini baştan beri yaralama değil kasten öldürme amacıyla gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

İddianamede sanık Uğur Kurban hakkında eşi kasten tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, olaydan 4 gün önce yaşanan darp nedeniyle eşi kasten yaralama suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis ve eşinin cep telefonundaki görüşmeleri izlediği ve kaydettiği gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamasıyla da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameyi kabul eden Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi olarak 11 Kasım 2019'u belirledi.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından bıçaklanan ve ağır yaralı olarak PAÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan 23 yaşındaki Hafize Kurban, 5 Eylül'de hayatını kaybetmiş, eşi tutuklanmıştı.