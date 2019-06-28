Son Dakika Haberleri: Karısını öldüren sanığa müebbet
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Karısını öldüren sanığa müebbet

53 dakika önce

Kırşehir'de, kendisini aldattığından şüphelendiği karısını öldüren Afgan uyruklu sanığa, ilk duruşmada müebbet hapis cezası verildi.

Karısını öldüren sanığa müebbet, System.String[]
Kırşehir'de, kendisini aldattığından şüphelendiği karısını öldüren Afgan uyruklu sanığa, ilk duruşmada müebbet hapis cezası verildi.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Afganistan uyruklu S.M. (32) ile avukatı katıldı.
Savunması alınan S.M, eşiyle Afganistan'da yaşarken ülkelerinden kaçarak, Kırşehir'e geldiklerini söyledi.
Afganistan'da ve daha sonra Kırşehir'de eşinin sürekli telefonla görüşmesinden şüphelendiğini ve telefonunu incelediğini belirten S.M, "Bana sürekli Afganistan'daki teyzesinin kızıyla konuştuğunu söylüyordu. Ama başka erkeklerle mesajlaştığını gördüm. Olay günü bu nedenle tartıştık. Bana bıçakla saldırdı." ifadeleriyle karısını öldürme kastının olmadığını savundu.
Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, sanık S.M'ye, "eşe karşı öldürme suçundan" müebbet hapis cezası verdi.
Kırşehir'in merkez Yenice Mahallesi'nde ihbar üzerine 25 Ocak'ta bir apartman dairesine giden polis ekipleri, Afganistan uyruklu P. M'yi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulmuş, kadının eşi daha sonra cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:23 Kaynak: AA
Afganistan, Kırşehir, Güncel
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