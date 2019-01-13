Son Dakika Haberleri: Karısını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Karısını Öldüren Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Bartın'da kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bartın'da kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın'da kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı 49 yaşındaki karısı G.K.'yi bıçaklayarak öldüren 47 yaşındaki Şenol K.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:48 Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa
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