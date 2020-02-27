Karısını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 15 yıl 5 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karısını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 15 yıl 5 ay hapis - Son Dakika

Karısını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 15 yıl 5 ay hapis

7 saat önce

Adana'da kıskançlık yüzünden karısını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan Suriyeli sanık, 15 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Karısını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 15 yıl 5 ay hapis, System.String[]

Adana'da kıskançlık yüzünden karısını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan Suriyeli sanık, 15 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Fuad K. ile avukatı geldi.

Dava dosyasında araştırılacak husus olmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, sanık Fuad K'nin eşini kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini ve ayrıca eve kilitleyip hürriyetini kısıtladığını belirterek, "Eşi öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.

Tercüman aracılığıyla son savunması sorulan Suriyeli Fuad K, suçlamayı kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fuad K'yi "Kasten eşini öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 13 yıl 4 ay, "Eşinin hürriyetini kısıtlamaktan" ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti. Toplam 15 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluğunun devamına da karar verildi.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'ndeki Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde ailesiyle kalan Fuad K, 15 Kasım 2018'de 2 çocuk annesi eşi Neval K'yi kıskançlık yüzünden bıçaklayarak yaralamış, ardından tutuklanan sanığın 20 yıla kadar hapsi istenmişti. Daha önceki duruşmalara gelen Neval K. eşinden şikayetçi olmuştu.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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