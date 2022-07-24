Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü - Son Dakika
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Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü

24.07.2022 13:47

Eskişehir'de tartıştığı karısına kurşun yağdıran adam aynı silahla kendini öldürdü. Olay yerine gelen ekipler cansız bedenleri morga götürdü. Çiftin 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de Ramazan Sülük (43), eşi Güllü Sülük ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Sülük, evde bulunan ruhsatsız tabancayla eşine 4 el ateş etti. Sülük, daha sonra aynı tabancayla göğsüne tek el ateş ederek yaşamına son verdi.

MORGA GÖTÜRÜLDÜLER

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan ve Güllü Sülük'ün cansız bedenleri otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

4 ÇOCUKLARININ OLDUĞU BELİRLENDİ

Çiftin 4 çocukları olduğu, Ramazan Sülük'ün Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri'nde görevli olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Ramazan Sülük'ün cenazesi öğle namazına müteakip Emek Mahallesi'ndeki Safa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı'na gönderildi. Güllü Sülük'ün cenazesinin ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderileceği öğrenildi.

YORUMLAR
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ESKİŞEHİR - Karısını öldüren kişi intihar etti ESKİŞEHİR - Karısını öldüren kişi intihar etti TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Güllü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü - Son Dakika
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