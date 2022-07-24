Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü

Eskişehir'de Ramazan Sülük (43), eşi Güllü Sülük ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Sülük, evde bulunan ruhsatsız tabancayla eşine 4 el ateş etti. Sülük, daha sonra aynı tabancayla göğsüne tek el ateş ederek yaşamına son verdi.

MORGA GÖTÜRÜLDÜLER

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan ve Güllü Sülük'ün cansız bedenleri otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

4 ÇOCUKLARININ OLDUĞU BELİRLENDİ

Çiftin 4 çocukları olduğu, Ramazan Sülük'ün Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri'nde görevli olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Ramazan Sülük'ün cenazesi öğle namazına müteakip Emek Mahallesi'ndeki Safa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı'na gönderildi. Güllü Sülük'ün cenazesinin ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderileceği öğrenildi.