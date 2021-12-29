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Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

29.12.2021 11:28

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı sokak ortasında üç el ateş ederek öldüren Mehmet Yıldız'a mahkeme acımadı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan koca, olay sonrası evin balkonunda tabancayı başına dayayarak intihara kalkışmıştı.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda, özel bir şirkette çalışan Aygül Yıldız sabah işe giderken, yolda boşanma aşamasındaki fabrika işçisi eşi Mehmet Yıldız ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışmada Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabancayla Aygül Yıldız'a üç el ateş ederek öldürdü. Mehmet Yıldız'ın, Aygül Yıldız'ın yanına gelip konuştuğu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.

Karısını öldürüp balkonda poz veren zanlıya müebbet hapis

1 BUÇUK SAATTE İKNA EDİLDİ

Olayın ardından kaçan Mehmet Yıldız, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bir evde saklanmıştı Adrese operasyon düzenleyen polislerin ''teslim ol'' çağrısı üzerine Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla ikna edilip gözaltına alınan Yıldız, tutuklandı.

Karısını öldürüp balkonda poz veren zanlıya müebbet hapis

MAHKEMEYE SEGBİS İLE KATILDI

Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesine açılan davada Mehmet Yıldız, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatlarının yanı sıra, öldürülen Aygül Yıldız'ın anne ve babası ve Bursa'da bulunan Kadın Platformu üyeleri hazır bulundu. Mehmet Yıldız ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Karısını Öldürüp Balkonda Poz Veren Cani Kocaya Müebbet Hapis

''SEN NE BİÇİM ERKEKSİN'' DEDİ

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Mehmet Yıldız, kaçarak evlendikleri eşiyle ilk yıllarda hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtip, "Aygül ile ailesinin oturduğu dairenin üst katına taşındık. O günden sonra anne ve babasının evliliğimize müdahale etmesi sonucu, aramızda sorunlar olmaya başladı. Bir defasında tartışmanın ardından 3 gün eve gelmedim. Döndüğümde Aygül beni eve almadı. Sorunlarımız devam edince eşim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Çocuğumuzu göremez hale geldim. Olay günü yanında kaldığım annem temizlik yapacaktı. Evde sakladığım tabancamı, annemin bulmaması için yanıma aldım. Daha sonra, Aygül ile konuşmak için yanına gittim. Kendisine, ''Neden bunu yapıyorsun, çocuğu benden uzaklaştırıyorsun'' diye sordum. Bana, ''Sen ne biçim erkeksin'' diyerek yüzüme tükürdü. Çocuğumuzu göstermeyeceğini söyledi. Uyarıp, silahımı gösterdim. ''Beni vuramazsın'' diyerek yüzüme bir kez daha tükürdü. Bunun üzerine silahımı çıkartıp ateş ettim. Kendime geldiğimde babamın evindeydim. Başımıza böyle bir olay nasıl geldi bilmiyorum. Kötü bir alışkanlığım yoktu. Çok üzgün ve pişmanım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi.

Karısını öldürüp balkonda poz veren zanlıya müebbet hapis

''BİLEREK VE TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ''

Tarafların avukatlarının savunmasının ardından duruşmada söz alan, öldürülen genç kadının annesi Rahime Yıldırım, sanığın kızını bilerek ve tasarlayarak öldürdüğünü belirtip en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yıldız'ı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yıldız hakkında indirim uygulanmadı.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Mehmet Yıldız, Mahkeme, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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