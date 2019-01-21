Karısını Öldürüp Kaçtı

Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesinde bir kişi, karısını bıçaklayarak öldürdü. Küçükdikili
Mahallesi'ndeki evlerinde, Yusuf A. (54) ve Leyla A. (50) çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında Yusuf A, eşi Leyla A'yı bıçakladıktan sonra evden kaçtı.
Olay sırasında evde olduğu belirtilen çiftin 13 yaşındaki oğlunun, durumu komşulara bildirmesiyle sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Leyla A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekipleri, katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Kadının cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.