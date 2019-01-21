Son Dakika Haberleri: Karısını Öldürüp Kaçtı

Karısını Öldürüp Kaçtı

44 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, karısını bıçaklayarak öldürdü.

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, karısını bıçaklayarak öldürdü.

Küçükdikili Mahallesi'ndeki evlerinde, Yusuf A. (54) ve Leyla A. (50) çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Yusuf A, eşi Leyla A'yı bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

Olay sırasında evde olduğu belirtilen çiftin 13 yaşındaki oğlunun, durumu komşulara bildirmesiyle sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Leyla A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Küçükdikili, Seyhan, Adana, Güncel
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