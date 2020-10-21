Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;  "İyi halden" indirime annenin isyanı - Son Dakika

Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;  "İyi halden" indirime annenin isyanı

21.10.2020 11:11
Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;  

Edinilen son dakika haberine göre BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık eşi Fatma Erdoğan'ı araçta silahla ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan Eren Erdoğan hakkında müebbet hapis kararı çıktı.

BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık eşi Fatma Erdoğan'ı araçta silahla ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan  Eren Erdoğan hakkında müebbet hapis kararı çıktı. Karara tepki gösteren Fatma Erdoğan'ın annesi Kıymet Alyar, "Biz öldük. Bütün sülale öldü. Yaşamıyorum ben. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklerken iyi hali düşünülerek müebbet hapis cezası verildi. Benim kızım gitmiş, neresi iyi hal?" dedi. Avukatı Sanem Oğuz ise, "Bizim savaşımız yeni başlıyor. Biz istinaf kanunu yoluna başvuracağız. Katilin hak ettiği cezayı almasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık 22 yaşındaki eşi Fatma Erdoğan'ı araçta silahla 2 el ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan aynı yaştaki tutuklu sanık Eren Erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapsi istendi. 28 Eylül 2020'de görülen karar duruşmasında Eren Erdoğan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Fatma Erdoğan'ın ailesi ve avukatı, gerekli tüm hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.

"BENİM GENCECİK FİDANIM GİTTİ, NE İYİ HALİ?"

Karara itiraz eden gözü yaşlı anne Kıymet Alyar ise DHA'ya konuştu. Alyar, "Benim gencecik fidanım gitti. Dönüşü yok. Ben şikayetçiyim ne diyeceğim artık bilmiyorum. Biz öldük yani bir cinayet değil. Bütün sülale öldü. Yaşamıyorum ben. Ölüm korkusundan o eve gitmiyordu benim kızım. Gitse de ölecekti. Gitmedi, yine öldü. Bunu, benim yüce mahkeme dediğim, adalet dediğimiz yasalar gelecek hakkı tanıyarak müebbet verdi" dedi.

"NEYİN GELECEĞİ?"Çıkan gerekçeli karar sonrası müebbet hapis cezasına çarptırılan katil Eren Erdoğan'ın kararına itiraz eden anne Fatma Alyar, "Ağırlaştırılmış müebbet yerine. Bir canın bedeli bu mu yani? Neyin geleceği? Size soruyorum Allah için neyin geleceği? Benim kızımın geleceği oldu mu ki onun da geleceği olsun? Gelecek şansı tanıyorlar, gelecek hakkı tanıyorlar bir kravat bir ceket. Çok güzel. Yüce mahkeme dediğimiz, bir katilin bir kravatına mı bakar? Niye benim giydiğim kara yaslara bakmıyor? Ben de yasları bağladım gittim. Eziyet gibi gözümün önünde benim kızımın azraili ile karşı karşıya durdum benim duygularımı neden bu mahkeme heyeti göz önüne almadı da bir katilin kravatını aldı? Ben çocuğumu polisle gittim devlet kapısıyla gittim, devletin adıyla aldım. Devletin adına mahkeme kararı açtım hukuk dışı asla hiçbir şey yapmadım" şeklinde konuştu.

"KIZIMIN KATİLİ 'ÖLDÜRÜRÜM, GİDER 4 SENE PAŞA PAŞA YATAR ÇIKARIM' DEMİŞ"Cinayetin planlandığını savunan anne Alyar, "Bu cezayı veren hakime hanım, 'Ben evladı vardır' dedim, vicdanı vardır dedim asla yokmuş. Eliyle gözüyle okudu o katilin, o caninin arkadaşına yazdığı, yardım edicisine yazdığı kelimeleri ağzıyla okudu hakime hanım. El insaf ya. 'Öldürürüm. Gider 4 sene paşa paşa yatar çıkarım.' Evet doğru. Resmen paşa paşa yatıyorlar içeride. Ondan indirim bundan indirim bir af gelir salarlar dışarıya oldu bitti. Bu cezalar herkesi azmettirir. Caydırmaz yani. Ben bir kere ifade verdim. Yaşadığımızı gördüğümüzü olduğu gibi anlattım. Ama katil alay edercesine her gelişinde değişik ifade verdi. Yok ihaneti vardı vurdum, yok evine gelmedi vurdum. Yani yaptığı hatanın cinayetin üstünü örtmek için bin türlü yalanla o mahkemede savunma yaptı. Yalan arkadaşım yalan her şey ortada" ifadelerini kullandı.

CESETLE 2 SAAT ŞEHİR TURUÖncü Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Sanem Oğuz, çıkan karar sonrası istinaf mahkemesine başvurduklarını belirtti. Oğuz, "Fatma'yı arabaya koyuyor. ve Fatma o boşluktan faydalanarak kısa süre arabada yalnız kalıyor. Bu arada araba kitli. Kimseye ulaşamıyor. Polisi arıyor 155'i. 'Beni kurtarın' diyor. 'Beni eşim zorla tutuyor arabada. ve beni öldürecek' diye ihbarda bulunuyor. Nitekim bu aramanın üzerinden 15 dakika geçmeden Fatma 2 el ateşle öldürülüyor katili tarafından. Bunun üzerine çok daha ağır bir şey yaşanıyor. Fatma'nın ölmüş bedeniyle 2 saat boyunca İstanbul'da şehir turu yapıyor katil" diye konuştu.

Avukat Sanem Oğuz, cinayetin planlı bir şekilde yapıldığını ispat ettiklerini ve gereken cezanın ağırlaştırılmış müebbet olması gerektiğini ifade etti. Oğuz, "Dosya bize önce Çocuklar ve Kadınlar Derneğine geliyor. Biz hukuki işlemlerine başlıyoruz. Dosyada tüm deliller mevcut olmasına rağmen, katilin bunu tasarladığına, zorla alıkoyduğuna, ruhsatsız silah taşıdığına ve kasten bilerek ve isteyerek Fatma'yı öldürüp cansız bedeniyle 2 saat şehir turu yapmasına rağmen, gerekçeli kararında sanığın gelecekteki durumu, hayatı, iyi haline dayanarak iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbetten, müebbede çeviriyor cezayı. Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi. Bunun kanundaki karşılığı ağırlaştırılmış müebbettir. Buna uymayan heyet müebbet hapis cezasına çevirdi iyi hal uygulayarak" şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BİTMEMİŞTİR"Karar sonrası ağırlaştırılmış müebbet için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Avukat Sanem Oğuz, "Bizim için hukuki süreç bitmemiştir. Aslında bizim savaşımız yeni başlıyor. Biz istinaf kanunu yoluna başvuracağız. ve Fatma'nın tasarlanarak, bilerek ve istenerek boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldüğünü ispatladık. Bu haklı savaşın arkasında duracağız. O öldü, bir erkek tarafından öldürüldü. Biz istinaftan umarım hak ettiği cezayı katilin almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.


Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;   İyi halden indirime annenin isyanı
Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;   İyi halden indirime annenin isyanı
Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;   İyi halden indirime annenin isyanı
Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;   İyi halden indirime annenin isyanı
Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;   İyi halden indirime annenin isyanı
Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;   İyi halden indirime annenin isyanı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Bahçelievler, Ateş, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;  'İyi halden' indirime annenin isyanı - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan askerleri Zengilan'ın 27 yıl sonra işgalden kurtarılmasını zafer nidalarıyla kutladı 3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı         
11:33
130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti         
11:24
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor         
11:07
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi         
10:31
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı         
09:15
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 12:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti;  "İyi halden" indirime annenin isyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei