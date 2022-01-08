Karısını parke taşıyla dövüp komşularına da saldıran adam, serbest bırakıldı - Son Dakika

Dün saat 08.00 sıralarında, Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde 14 yıllık evli, Afganistan uyruklu Abdorasıd Mohammadı, 3 çocuğunun annesi Adalet Mohammadı'nın boşanmak istediğini söylemesi üzerine tepki gösterdi.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA PARKE TAŞIYLA VURDU

Çıkan tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mohammadı, tekme ve yumrukla eşini dövmeye başladı. Mohammadı, daha sonra yerden aldığı parke taşıyla da eşinin çeşitli yerlerine vurdu.

ARAYA GİREN KOMŞULARI DA DARBETTİ

Komşuları olan aynı ülke vatandaşı Zehre Cahilpe, pencereden baktığında Adalet Mohammadı'yı kanlar içinde görünce koşup, Abdorasıd Mohammadı'nın elinden kurtarmak istedi. Mohammadı, bu kez elindeki parke taşını Zehre Cahilpe'yi göğsüne ve koluna vurarak yaraladı. Kavgayı duyup gelen Zehre Cahilpe'nin eşi Mesut Cahilpe de Abdorasıd Mohammadı'ya saldırdı. İkili arasındaki yumruklu kavga sırasında Mesut Cahilpe, eline geçirdiği parke taşını Abdorasıd Mohammadı'nın başına vurarak yaraladı. Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, müdahale edip, kavgayı ayırdı.

SERBEST BIRAKILDI

Aldıkları darbeler sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Mohammadı ve Cahilpe çifti ile Adalet Mohammadı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından yaralılar, taburcu edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Abdorasıd Mohammadı da emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Mohammadı hakkında adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.