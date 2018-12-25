Son Dakika Haberleri: Karısını Pompalı Tüfekle Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Karısını Pompalı Tüfekle Yaralayan Şahıs Tutuklandı

29 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisi ile kendisini aldattığını iddia ettiği eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Karısını Pompalı Tüfekle Yaralayan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisi ile kendisini aldattığını iddia ettiği eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. "Bu iş burada bitmedi, namus meselesi" diyen şahıs götürüldüğü adliyede tutuklanarak ceza evine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre dün öğlen saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk ilçesi Sümer Sokak üzerinde bulunan SEKA Sporcu Eğitim Merkezi'nde bulunan kafeteryanın bahçesinde meydana gelen olayda Sami K. İsimli bir şahıs, kendisini abisi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.'yi sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Şahıs, öfkeli eşini görünce koşmaya başlayan Gülbeyaz K.'ye defalarca ateş etti. Arkasından ateş eden eşinden kurtulmak için yol kenarında bulunan spor salonunun önünde bulunan kafeteryaya sığınmak isterken ateşlenen kurşunlardan birisi bacağına isabet etti.

Pompalı ile vurulan kadın kanlar içinde yerde kaldı

Gülbeyaz K. Kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören kafeterya çalışanlarından birisi koşarak saldırgan Sami K.'nin üzerine atlayarak silahı elinden aldı. Şahsı etkisiz hale getiren çalışanlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Sami S. gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Gülbeyaz K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı

Gülbeyaz K.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan Sami K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliye'sine sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye götürülen şahıs, basın mensuplarının 'Neden eşinizi yaraladınız' sorusuna, 'Bu iş burada bitmez, namus meselesi' diyerek cevap verdi. Adliyedeki ifadesinin ardından şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:14 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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