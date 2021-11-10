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Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı - Son Dakika

Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı

10.11.2021 10:52

Adana'da gerçekleşen olayda, karısını şarj kablosu ile bağlayıp darbeden, kafasına tabanca dayayıp bacaklarına kalem batıran zanlı gözaltına alındı. Koca, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze G. (28), kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyip iki kızını da alarak evden ayrıldı.

KABLOYLA BAĞLAYIP İŞKENCE ETTİ

Boşanma davası da açan Gamze G., eşinin ısrar edip özür dilemesi üzerine eve döndü. Ancak Murat G. bu kez de karısının kendisini aldattığını öne sürerek şarj kablosuyla bağlayıp iki gün boyunca darp edip bacaklarına kalem batırıp, kafasına tabanca dayayarak şiddet uyguladı.

UYURKEN KAÇTI

Genç kadın, kocası uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alan genç kadın kocasından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine zanlı yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı

Boşanma, Seyhan, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı - Son Dakika
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