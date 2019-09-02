Son Dakika Haberleri: Karısını tabanca ile öldürüp kaçtı, çocukları esnafa sığındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karısını tabanca ile öldürüp kaçtı, çocukları esnafa sığındı

6 saat önce

Karısını tabanca ile öldürüp kaçtı, çocukları esnafa sığındıNİĞDE - Niğde'de bir koca boşanma aşamasındaki 36 yaşındaki karısı Sibel Çetinel'i tabancayla öldürdü.

Karısını tabanca ile öldürüp kaçtı, çocukları esnafa sığındı

NİĞDE - Niğde'de bir koca boşanma aşamasındaki 36 yaşındaki karısı Sibel Çetinel'i tabancayla öldürdü.

Olay Aşağı Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. M.Ç. evin içerisine girerek yanında getirdiği tabanca ile eşi Sibel Çetinel'i başından ateş ederek öldürdü. M.Ç. karısını öldürdükten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. Çetinel'in 4 çocuğu ise apartman girişinde bulunan bir bayan kuaförüne sığındı.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan firari koca M.Ç. ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Kayabaşı, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Eymen'e böyle eziyet etmişler
Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu Talihsiz yeğen, ölen amcasını gözyaşları arasında teşhis etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:30:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karısını tabanca ile öldürüp kaçtı, çocukları esnafa sığındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]