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Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü

19.01.2022 11:57
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü

Kayseri'de Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, adliye çıkışında mağdur kadının eşi İ.A. tarafından otomobilinde tabanca ile vurulan Gökhan Özcan, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. İ.A.'nın emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.

Dün saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana gelen olayda Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte 38 ABA 160 plakalı otomobiline bindi. Ağabey-kardeş adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.'nın eşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı.

Son dakika: Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü

SALDIRGAN SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın ardından kaçan İ.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

KURTARILAMADI

Gözkhan Özcan, gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirirken, İ.A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Olay yerinden kareler;

Son dakika: Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü
Son dakika: Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü
Son dakika: Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü
YORUMLAR (1)
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Gökhan Özcan, Kocasinan, Kayseri, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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