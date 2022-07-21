Karısını taciz mesajları gönderen sapığı öldüren koca "Neden öldürdünüz" sorusuna "Namus" yanıtını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Karısını taciz mesajları gönderen sapığı öldüren koca "Neden öldürdünüz" sorusuna "Namus" yanıtını verdi

21.07.2022 16:32

Afyonkarahisar'da elim bir hadise yaşandı. Ramazan Ordu sosyal medyadan rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı T.Ö. ve kocası S.Ö. tarafından çağrıldığı evde sopayla dövülerek öldürüldü. Gözaltına alınan çift, cinayeti işlediklerini itiraf etti. Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden S.Ö., muhabirlerin "Neden öldürdünüz" sorusuna "Namus" yanıtını verdi. Karı koca savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.

Bolvadin'e bağlı Dipevler köyü köprüsü yolunda dün saat 09.00 sıralarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu cansız bedenin Ramazan Ordu'ya (43) ait olduğu tespit edildi.

KAMERA KAYITLARI ZANLILARI ORTAYA ÇIKARDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Araştırmanın ardından otomobille gelen biri kadın 2 kişinin, Ramazan Ordu'nun cesedini yol kenarına atıp olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Ekipler, T.Ö. (35) ve kocası S.Ö. (35) olduğu tespit edilen şüphelileri Dipevler köyünde gözaltına aldı. Jandarmada ifade veren karı-koca, Ramazan Ordu'yu sopayla darbederek, öldürdüklerini itiraf etti.

Karısını rahatsız eden şahsı sopayla döverek öldüren kocadan 'Neden öldürdünüz' sorusuna tek kelimelik yanıt

KADIN HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

T.Ö.'nün Ramazan Ordu'nun kendisini sosyal medya ve cep telefonundan rahatsız ettiğini kocası S.Ö.'ye anlattığı, bunun üzerine çiftin plan yaparak Ramazan Ordu'yu eve davet ettikleri, Ordu'nun eve geldiğini söylediği belirtildi. Daha sonra evde aralarında çıkan tartışmanın ardından da sopayla kendisini darbederek öldürdükleri, ardından da cansız bedenini yol kenarına attıkları ortaya çıkarıldı.

"NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ" SORUSUNA "NAMUS" YANITINI VERDİ

Gözaltına alınan T.Ö. ve kocası S.Ö. ile Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden S.Ö., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz' sorusuna 'Namus' yanıtını verdi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacakları belirtildi.

Karısını rahatsız eden şahsı sopayla döverek öldüren kocadan 'Neden öldürdünüz' sorusuna tek kelimelik yanıt
YORUMLAR
500
Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar (2) Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar (2) Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Araştırma, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını taciz mesajları gönderen sapığı öldüren koca 'Neden öldürdünüz' sorusuna 'Namus' yanıtını verdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:21 Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı
18:06 Bu halının değeri 10 bin dolar! Tarihi halıyı çalan hırsız yakalandı
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
17:31 Şarkıcı Alişan ile boşanacakları iddia edilen Buse Varol'un, Selçuk Tektaş'ın anma törenine katılmaması dikkat çekti
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 18:28:30. #1.13#
SON DAKİKA: Karısını taciz mesajları gönderen sapığı öldüren koca "Neden öldürdünüz" sorusuna "Namus" yanıtını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement