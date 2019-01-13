Karısını Televizyon Kumandasıyla Dövdü
1 saat önce
Girne'ye bağlı Lapta kasabasında eşini televizyon kumandası ile darp eden Rus uyruklu Ignat Zinovenko, polis tarafından gözaltına alındı.
Girne
'ye bağlı Lapta kasabasında eşini televizyon kumandası ile darp eden Rus uyruklu Ignat Zinovenko, polis tarafından gözaltına alındı.
Girne'nin Lapta kasabasında beş yıllık eşini ciddi şekilde darp eden Rus uyruklu Ignat Zinovenko, gözaltına alındıktan sonra Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Eşi N.K.'yi kendisini daha önceden polise tutuklattırdığı için televizyon kumandası ile başına vurarak darp eden ve polise yapılan ihbarla yakalanan koca, mahkemeye çıkartıldı.
Girne Kaza Mahkemesi, soruşturmanın devamı için Zinovenko'nun bir gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:40 Kaynak: İHA
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