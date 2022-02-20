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Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı

20.02.2022 14:58
Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle vurup, kayınvalidesini tüfeğin dipçiğiyle yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle vurup, kayınvalidesini tüfeğin dipçiğiyle yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Şubat Cuma günü Hacıoğlu Mahallesi Yaşar Güler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, A.P. ile eşi B.P. arasında tartışma yaşanmış, olay esnasında tüfekle eşi B.P.'yi vuran A.P., kayınvalidesi S.T.'yi ise tüfeğin dipçiğiyle yaralamıştı. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen A.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı
Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı

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Sakarya, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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