Karısını ve kayınbiraderini öldüren sanığın davası devam ediyor

Küçükçekmece'de tartıştığı karısı Zahide Oğuz'u önce silahla sonrasında 56 bıçak darbesiyle, kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u da silahla öldürdüğü iddia edilen sanık Karip Oğuz'un yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karip Oğuz ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, öldürülen Zahide Oğuz'un annesi Cihan Oğuz ile kardeşi Arif Oğuz da hazır bulundu.

Katılanların avukatı Müjde Tozbey, Zahide Oğuz'un 2018'de 4 kez koruma karar aldırdığını, her ne kadar iddianamede bahsedilmese de sanığın eylemini tasarlayarak işlediğini, bu durumun da değerlendirilerek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Karip Oğuz'un avukatı ise katılan tarafın avukatının müvekkilini erkek olması nedeniyle suçladığını öne sürerek, "Müvekkilim ile maktul arasında daha önce olan uzaklaştırma dosyaları mahkemeniz tarafından istensin. Müvekkilim bu dosyada maktul eşi ile ilgili olarak çocuklarını kaybettikten sonra tüp bebek yönetimi dahil olmak üzere çeşitli yollar aramıştır. Karşı taraf müvekkilimi canavar gibi göstermek istemektedir. Çocuğunu kaybettikten sonra ve diğer olayların etkisi ile cinnet geçirmiş olabilir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Zahide Oğuz'un annesi Cihan Oğuz, "Benim kızımı bir hayvan gibi doğradılar. İki güzel, gül gibi evladım şu an toprakta. İki aile yandı söndü. Kolum kanadım kırıldı. Hak ettiği cezayı alsın, istediğim bu." dedi.

Zahide ve Kutlay Oğuz'un kardeşi Arif Oğuz da, sanığın kendini haklı çıkarmak için bazı yalanlar uydurduğunu öne sürerek, "Ablam ve kardeşim tasarlanarak öldürülmüştür. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Davanın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Karip Oğuz ile maktul Zahide Oğuz'un evli oldukları ancak ayrı yaşadıkları belirtildi.

Küçükçekmece'de 10 Kasım 2018'de sanık Karip Oğuz'un, Zahide Oğuz ile Kutlay Oğuz'un bulunduğu eve gittiği belirtildi. Evde çıkan tartışmada sanığın Zahide Oğuz'a iki el silahla ateş ettiği, daha sonrasında 56 bıçak darbesi vurduğu, Kutlay Oğuz'u da silahla ateş ederek öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanık Karip Oğuz hakkında "eşini kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.