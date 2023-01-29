86 yaşındaki emekli askerin öldürdüğü anne ve oğlu birlikte toprağa verildi

ESKİŞEHİR - Emekli asker Mehmet Aslan tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fadime Aslan ve oğlu Erol Aslan'ın cenazeleri memleketleri Eskişehir'in İnönü ilçesinde toprağa verildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesinde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fadime Aslan'ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Aslan, sonrasında Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek Yenimahalle'de yaşayan oğlu Erol Aslan'ı yaşadığı evde vurarak öldürdü. Diğer oğlunu da telefon ederek eve çağıran baba Mehmet Aslan, apartmanın girişinde oğlu Osman Aslan'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan 86 yaşındaki Mehmet Aslan, Bozüyük Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aslan, 'eşi kasten öldürme' ve 'altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve oğul birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Fadime Aslan ve oğlu Erol Aslan otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından anne ve oğulun cenazeleri memleketleri olan İnönü ilçesi Erenköy Mahallesine getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye ailenin komşuları ve çok sayıda mahalleli katıldı. Babasının ağır yaraladığı Osman Aslanın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.