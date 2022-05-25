Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu - Son Dakika
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Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu

25.05.2022 17:02
Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu

Adana'da bir kişi, karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Adana'da bir kişi, karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, saat 15.45 civarında Elif E. arkadaşı Orhan K. ile kaldırımda giderken Elif E.'nın kocası Ramazan E. yanlarına gelerek tabancayla ateş edip, ikisini de bacaklarından vurup kaçtı. Yaralanan kadın ve erkek kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar hemen 112'yi arayarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada Elif E. basın mensuplarının "Sizi kim vurdu" sorusuna "Beni çocuklarımın babası vurdu" diye yanıt verdi.

İki yaralı da olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ise kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu - Son Dakika


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