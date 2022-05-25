Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu - Son Dakika
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Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu

25.05.2022 17:47

Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu Adana'da bir kişi karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı Adana'da bir kişi karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu

Adana'da bir kişi karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı

ADANA - Adana'da bir kişi karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, saat 15.45 civarında Elif E. arkadaşı Orhan K. ile kaldırımda giderken Elif E.'nın kocası Ramazan E. yanlarına gelerek tabancayla ateş edip ikisin de bacaklarından vurup kaçtı. Yaralanan kadın ve erkek kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar hemen 112'yi arayarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada Elif E. basın mensuplarının "sizi kim vurdu" sorusuna "Beni çocuklarımın babası vurdu" diye yanıt verdi.

İki yaralı da olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polisi ise kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu
Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu
Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu
Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu - Son Dakika


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