Karısını vuran şahıs intihar etti - Son Dakika

- Karısını vuran şahıs intihar etti

UŞAK - Uşak'ta karısıyla tartıştıktan sonra tabancayla ayağından yaralayan şahıs, kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi, Çakaloz sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre karı - koca olan İ.Ö. (53), ve Z.Ö. henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren İ.Ö., yan odadan aldığı tabancayla karısını ayağından vurdu. Karısını vurmasının şokuyla cinnet getiren İ.Ö., silahı bu sefer kendi kafasına dayayarak küfürler eşliğinde ateşledi. Apartman sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevke dildi. Yaralı şahıslar çevre hastanelere sevk edilirken polis, olay hakkında çalışmalar gerçekleştirdi. Ayağından hafif yaralanan Z.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kafasına sıkarak intihar eden İ.Ö.'nün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.