Ankara 'nın Etimesgut ilçesinde önce boşanma aşamasındaki eşi Hatice Bilsen'i daha sonrasında yanında getirdiği silah ile kendini vurarak yaşamını yitiren Mehmet Bilsen toprağa verildi. Bilsen'in naaşı, Ankara'da Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Her şey 4 çocuğun gözü önünde oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam, intihar etti

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi - Son Dakika

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