4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi

08.06.2022 15:52

4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi Başkentte boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdükten sonra kendi hayatına son veren Mehmet Bilsen'in cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi

ANKARA - Başkentte boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdükten sonra kendi hayatına son veren Mehmet Bilsen'in cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde önce boşanma aşamasındaki eşi Hatice Bilsen'i daha sonrasında yanında getirdiği silah ile kendini vurarak yaşamını yitiren Mehmet Bilsen toprağa verildi. Bilsen'in naaşı, Ankara'da Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi
4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi
4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi
4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi
4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi
4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi

YORUMLAR
500
Her şey 4 çocuğun gözü önünde oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam, intihar etti Her şey 4 çocuğun gözü önünde oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam, intihar etti Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 17:54:45. #1.13#
SON DAKİKA: 4 çocuğun gözü önünde karısını vurduktan sonra intihar eden adam toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement