Karısını yaralayıp intihara girişiminde bulundu

Konya'da tartıştığı eşini boğazından yaralayıp ardından intihar girişiminde bulunan Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Hasmet El A, cep telefonu kullanımı nedeniyle eşi Engame A. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Hasmet El A, eşinin boğazını jiletle yaralayarak ardından intihar girişiminde bulundu.
Yaralı kadının komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çifti hastaneye kaldırdı.
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen çiftin ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.
Hasmet El A, hastanedeki tedavisinin ardından emniyet mensuplarınca gözaltına alındı.