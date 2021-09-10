Karısını yatak odasında rehin aldı, yaptığı savunma şaşkınlık yarattı! Bursalı adam: Zihnimi birileri yönlendiriyor - Son Dakika

Bursa'da tartışma yaşadığı eşini yatak odasında rehin aldıktan sonra polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanan şahsın, polislere verdiği ifade ortaya çıktı.B.H. adlı şahıs, zihnini başkasının yönlendirdiğini iddia ederek, "Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Zihnimi birileri yönlendiriyor. Vücudumda çip var. Sürekli bilinçaltı mesajlar alıyorum, benimle alay eden sesler duyuyorum" dedi.

CEP TELEFONUYLA YARDIM İSTEDİ

Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Kale Sokak'ta önceki gün meydana gelen olayda B.H. isimli şahıs, bıçakla rehin aldığı eşi S.H.'yi yatak odasına sürükleyip dövdü. Evin kapısını da kilitleyen B.H.'den korkan S.H., kendisini bir odaya kapatarak cep telefonuyla eşinin ailesinden yardım istedi.

Bir yandan da S.H. çığlıklarını duyan komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. B.H.'yi ikna etmek için uzun süre uğraş veren ekipler, çabalar sonuçsuz kalınca, eve girmek için itfaiyeden yardım istedi.

POLİSLERE BIÇAKLA DİRENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ve Nilüfer Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, itfaiye merdiveniyle S.H.'nin bulunduğu odaya pencereden girmeye çalıştı. Bu sırada kilitli kapıya kıran B.H. de S.H.'yi saçlarından tutup dövmeye başladı. Pencereden eve giren ekipler, bıçakla kendilerine direnen B.H.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Arbede sırasında 3 polis memuru da yaralandı. S.H. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNİ BIÇAKLAMAK ÜZEREYDİ

Tedavi gördükten sonra polise ifade veren evli ve bir çocuk annesi S.H. müzisyenlik yapan eşiyle 6 yıl önce evlendiklerini söyledi. B.H. ile aralarında sorunlar yaşandığını belirten S.H., "Psikolojik rahatsızlığı olan eşimle evliliğimizin son 3 yılı sorunlu geçti. Olay günü, öğle saatlerinde beni yatak odasına kilitledi. Bir süre burada kaldım. Daha sonra eşimin annesi ile babasını cep telefonu ile aradım. Onlar, kendisini ikna edemedi. Bu sırada polise haber verildi. Gelen görevliler, sakin olmamı isteyip beni itfaiye müdürlüğüne ait aracın merdiveni ile kurtaracaklarını söyledi. Polisler, araçla pencereye yanaşırken, kilitlediğim yatak odasının kapısını kırarak içeri giren eşim beni saçımdan tutarak dövdü. Bıçaklayacağı sırada pencereden içeri giren polisler onu etkisiz hale getirip beni kurtardı. Çok ama çok korktum" dedi.

"VÜCUDUMDA ÇİP VAR"

Gözaltına alınan B.H. de ifadesinde, "Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Zihnimi birileri yönlendiriyor. Vücudumda çip var. Sürekli bilinçaltı mesajlar alıyorum, benimle alay eden sesler duyuyorum. Bir ortama girdiğimde, insanların özel hayatımla ilgili konuştuklarını düşünüyorum. Bir süre önce psikiyatride tedavi gördüm. Olay günü, eşimle kavga ettik. Olayın büyümeme için onu odaya koydum. Daha sonra annem ve babam geldi, onlarla konuştum. Polisler, beni ikna etmeye çalıştı. O sırada cinnet halindeydim. Eşime müdahale ettim. Polisler gelip beni aldılar" dedi. B.H.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.