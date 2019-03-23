Karısını Zincirle Boğarak Öldüren Hırdavatçı Tutuklandı
1 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde, iş yerine gelen ve boşanma aşamasında olduğu karısı Zeynep Öztürk'ü zincirle boğarak öldüren hırdavatçı Ercan Öztürk, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde, iş yerine gelen ve boşanma aşamasında olduğu karısı Zeynep Öztürk'ü zincirle boğarak öldüren hırdavatçı Ercan Öztürk, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Efeler 2. Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; kendisinin üzerine kayıtlı olan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Öztürk'ün (51) işlettiği hırdavatçı dükkanına gelen Zeynep Öztürk (45), henüz bilinmeyen bir nedenle kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kocasının zincirle boğduğu Zeynep Öztürk olay yerine hayatını kaybederken, cinayet zanlısı koca ise kendini ihbar ettikten sonra kepenklerini kapattığı iş yerine gelen polislere teslim oldu.
Teslim olduğu İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine suçunu itiraf eden hırdavatçı Ercan Öztürk, cinayet bürodaki sorgusunun ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Öztürk, tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:17 Kaynak: İHA
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