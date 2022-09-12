Karısının bahçeye düşen iç çamaşırlarını eve getiren 4 çocuk babası boyacıyı katletti

Kastamonu'da 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin üzerlerini değiştirdiği odaya gelerek tüfek ile ateş etti. Vücuduna kurşunların isabet ettiği 4 çocuk babası Abdurrahman Birgün, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, iş arkadaşı Hamit Oran ise yaralandı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından cinayet şüphelisi Serhat O.'yu gözaltına aldı. Serhat O., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

İÇ ÇAMAŞIRINA DOKUNDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, cinayet şüphelisi Serhat O.'nun, inşaat işçileri Abdurrahman Birgün (47) ile Hamit Oran (33)'ın üst kattan bahçeye düşen eşinin iç çamaşırlarını alarak eve getirmesine sinirlenerek cinayeti işlediği iddia edildi.