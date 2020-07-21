KARISININ BOĞAZINI FALÇATAYLA KESEN KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

KARISININ BOĞAZINI FALÇATAYLA KESEN KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Falçatalı dehşet iddianamede anlatıldıHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHAEyüpsultan'da tartıştığı eşinin boğazını falçatayla keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Yılmaz Ecim hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

Falçatalı dehşet iddianamede anlatıldı

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Eyüpsultan'da tartıştığı eşinin boğazını falçatayla keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Yılmaz Ecim hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Şüpheli Ecim hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özgür Yılmaz Ecim'in (41), 29 Eylül 2019 tarihinde sabah saatlerinde kendi evlerinde eşi Kadriye Ecim'in (34) boğazını bir maket bıçağı keserek öldürdüğü ve 1 Ekim 2019 günü, saat 23.45 sıralarında yaşı küçük 3 çocuğunu yanına alarak Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu anlatıldı. İddianamede, 2 Ekim 2019'da tutuklanan şüpheli Özgür Yılmaz Ecim'in savcılık ifadesine yer verildi. Şüpheli Ecim ifadesinde, 2007 yılında tanıştığı eşinin ilk evliliğinden üç çocuğu olduğunu, bunlardan birinin Ankara'da babasının evinde yaşadığını, diğer iki kızın ise kendileriyle olduğunu, evliliklerinden ise bir oğullarının olduğunu söyledi. Eşinin Ankara'da olan büyük kızı Meral K'yı görmek için gidip döndükten sonra davranışlarında kendisine karşı değişiklik olduğunu, ilgisiz olduğunu ifade eden şüpheli Ecim, eşinin çocuklara da kötü davrandığını öne sürdü.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay günü eşinin Ankara'ya gideceğini söylediği ve hakaret ettiğini söyleyen şüpheli Özgür Yılmaz Ecim, olayı şöyle anlattı:

"Tartışarak çıkmıştık. Kadriye 'Ben Ankara'ya gideceğim görüşmek istemiyorum' gibi sözler söyleyerek çıktı. Arkasından ben televizyonun önünden falçatayı aldım. Holde o aletle Kadriye'nin yüzünü kesip onu ikaz etmek niyetindeydim. Kadriye yatak odasına doğru yönelmiş haldeydi onu tutup kendime doğru döndürdüğüm esnada kesici aleti yüzüne doğru salladım. Ancak yüzüne isabet etmedi, boğazına isabet etti. Akan kanı görünce şok oldum. Kadriye'yi yatak odasına o şekilde ittim. Yatağın üzerine düştü. Üzerini örttüm. Holde yere akmış kanları sildim. Oturma odasındaki çekyatı kaldırdım. Üzerimde bulunan kan lekeli kot pantolonunu çıkardım, tişörtümü de çıkardım. Bu giysileri odada bıraktım temiz bir şeyler giydim. Evin kapılarını kilitlemeden çekip kapattım dışarı çıktım. Ayrıca olay anında benim sağ elimin baş parmağında iki yerinden kesildi. Benim kanım da holde ve oturma odasında yerlere damlamıştı. Holü sildiğim kanlı eşyaları da oturma odasında bıraktım."

Şüpheli Ecim, şu anda 16 yaşında olan büyük kızı M.K'ye ve İ.K'ye annesini öldürdüğünü söyleyince "Kurtulduk" diyerek sevindikleri iddiasında da bulundu. Çocuklarıyla karakola teslim olan şüpheli, çocuklarının devlet korumasına alınmasını talep etti.

TANIK İFADELERİNE YER VERİLDİ

İddianamede, ölen Kadriye Ecim'in ağabeyi, babası, kızları M.K. ve İ.K.'nin de ifadelerine tanık olarak yer verildi. Kadriye Ecim'in ağabeyi ve babasının, şüpheli Özgür Yılmaz Ecim'in üvey kızı M.K. ile ilişkisi olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını iddia ettiler. İfade veren M.K. ise üvey babasını, öz babası gibi gördüğünü belirterek iddiaların yalan olduğunu söyledi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüpheli Özgür Yılmaz Ecim'in "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheli Ecim, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

KARISININ BOĞAZINI FALÇATAYLA KESEN KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Özgür Yılmaz, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARISININ BOĞAZINI FALÇATAYLA KESEN KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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