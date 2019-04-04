Son Dakika Haberleri: Karısının Boğazını Kesen Adam Tutuklandı

Karısının Boğazını Kesen Adam Tutuklandı

1 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin boğazını keserek kaçtığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Karısının Boğazını Kesen Adam Tutuklandı, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin boğazını keserek kaçtığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Y.D. (58) isimli şahıs bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe D.'nin evine geldi. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası iddialara göre, Y.D., bıçakla kadının boğazını kestikten sonra kaçtı. Buldan'dan kent merkezine gelen Y.D., olaydan birkaç saat sonra polise giderek teslim oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından bugün Buldan Adliyesine sevk edildi. Şahsın ifadesinde Ayşe D.'nin evine gittiğini kabul ettiğini ancak kendisi ile Ayşe D., arasında kavga olmadığını sadece kısa süreli bir arbede yaşadıklarını söylediği öne sürüldü. Şahsın eşini bıçaklamadığını, yaşanan tartışma sonrası olay yerinden ayrıldığını söylediği iddia edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.D., ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Ayşe D.'nin ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:14 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Denizli, Buldan, Güncel
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