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Karısının boğazını kesen cani koca, sözleriyle kan dondurdu: Allah şifa versin, çok seviyorum - Son Dakika

Karısının boğazını kesen cani koca, sözleriyle kan dondurdu: Allah şifa versin, çok seviyorum

13.02.2022 17:22

Aksaray'da yaşanan korkunç olayda eşinin boğazını kesip 4 ayrı yerinden bıçaklayan cani koca, adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Eşime Allah şifa versin. Kendisini çok seviyorum, dua ediyorum. Allah çocuklarıma bağışlasın" diyerek pişman olduğunu söyledi.

Aksaray'da Çerdiğin Mahallesi 1053. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma başladı.

KIZI DA YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yüksel Ö, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö, daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerinden bıçakladı. Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan Yüksel Ö, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Döndü Ö'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"BİR ANLIK ÖFKEMİN ESİRİ OLDUM"

Emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Yüksel Ö., polis aracından inerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kamera kayıtta mı?" diye sordu. Ardından konuşmaya başlayan Yüksel Ö., "Eşime Allah şifa versin. 25 yıllık çocuklarımın anasına böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Bir anlık öfkemin esiri oldum. Öfkeme sahip çıkamadım. Ben de böyle olsun istemezdim. Aslında niyetim kendime zarar vermekti. Daha önce de yaptım, kafamı defalarca duvara vurdum ona zarar vermeyim diye, bunu kendisi de çok iyi bilir. Ama o an kendimi dışarı atıp çıkıp gidemedim. Onun gitmesine engel olmak istedim. Evden gitmek istiyordu. Engel olamadım. Çok pişmanım, kendisini çok seviyorum" dedi.

TABURCU EDİLDİ

Kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Elinden yaralanan kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aksaray, Polis, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısının boğazını kesen cani koca, sözleriyle kan dondurdu: Allah şifa versin, çok seviyorum - Son Dakika


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