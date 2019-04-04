Son Dakika Haberleri: Karısının Boğazını Keserek Kaçan Şahıs Yakalandı

Karısının Boğazını Keserek Kaçan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin boğazını keserek kaçan adam polise teslim oldu.

Karısının Boğazını Keserek Kaçan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin boğazını keserek kaçan adam polise teslim oldu.

Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, Y.D., (58) isimli şahıs bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe D.'nin evine geldi. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası iddialara göre, Y.D., kadının boğazını kestikten sonra kaçtı. Buldan'dan kent merkezine gelen Y.D., olaydan birkaç saat sonra polise giderek teslim oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı neden gerçekleştirdiği konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı.

Olaydan sonra Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Ayşe D.'nin ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:03 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Denizli, Buldan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Oyla Kazandığı Seçimi, İtiraz Sonucu 2 Oyla Kaybetti HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor Kocasının Bıçakladığı Kadın, Kesik Boğazla Kendini Dışarı Attı Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızını Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 01:12:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karısının Boğazını Keserek Kaçan Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]