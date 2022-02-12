Karısının boğazını kesip 4 yerinden bıçaklayan adamdan açıklamalar: Ceviz kabuğunu doldurmayacak sorunlar - Son Dakika

Aksaray'da 46 yaşındaki bir adam, eşiyle tartıştı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ekmek bıçağıyla eşinin önce boğazını kesip daha sonra eşini 4 ayrı yerinden bıçaklayarak yaraladı.

4 AYRI YERDEN BIÇAKLADI

Aksaray'daki olay, bugün öğle saatlerinde Çerdiğin Mahallesi 1053 Sokakta bulunan Yar Apartmanının 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında ailevi sebeplerden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yüksel Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö. daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerden bıçakladı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI DA ELİNDEN YARALANDI

Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı.

"CEVİZ KABUĞUNU DOLDURMAYACAK SORUNLAR"

Olayın ardından kayıplara karışan Yüksel Ö. polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Yüksel Ö. Aksaray'ın merkeze bağlı Cankıllı köyünde bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel Ö. polis merkezinden çıkarılırken gazetecilerin "Neden eşini bıçakladın?" sorusuna, "Ailevi meseleler, ceviz kabuğunu doldurmayacak sorunlar. Çok pişmanım. 25 yıllık hayat arkadaşımın canına kastettim. Öfkeyle yapılmış bir hata, başka bir şey değil. Allah kimseye vermesin" diye cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.