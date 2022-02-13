Karısının boğazını kesip 4 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da eşinin boğazını kesip 4 ayrı yerinden bıçaklayan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çerdiğin Mahallesi 1053 Sokak'ta bulunan Yar Apartmanının 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında ailevi sebeplerden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yüksel Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile önce eşinin boğazını kesti ardından karın ve kollarından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı. Ağır yaralanan kadının hastanedeki tedavisi devam ederken, elinden yaralanan A.Ö. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Yüksel Ö., polis aracından indiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kamera kayıtta mı?" diye sorduktan sonra "Eşime Allah şifa versin. 25 yıllık çocuklarımın anasına böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Bir anlık öfkemin esiri oldum. Öfkeme sahip çıkamadım. Ben de böyle olsun istemezdim. Aslında niyetim kendime zarar vermekti. Daha önce de yaptım, kafamı defalarca duvara vurdum ona zarar vermeyim diye, bunu kendisi de çok iyi bilir. Ama o an kendimi dışarı atıp çıkıp gidemedim. Onun gitmesine engel olmak istedim. Evden gitmek istiyordu. Engel olamadım. Çok pişmanım, kendisini çok seviyorum" diye konuştu.

Hakim karşısına çıkan şüpheli Yüksel Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY