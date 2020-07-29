Karısının eski erkek arkadaşını vuran şahıs yakalandı - Son Dakika

Karısının eski erkek arkadaşını vuran şahıs yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, eşinin eski sevgilisini tüfekle göğsünden vurarak yaralayan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçisi Selahattin A., eşi Ayşenur A. ve tır şoförü Mehmet Ç. bir araya geldi. 3'lü arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Selahattin A., Mehmet Ç.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı Mehmet Ç'yi hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yapılan araştırmada, Mehmet Ç'nin şüphelinin eşi ile evlilik öncesi eskiye dayalı gönül ilişkisi olduğu, şahısların bundan dolayı 3'ü birlikte aynı evde buluşup konuştukları, tartıştıkları, silahlı olayın yaşandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayda başından darp alan Selahattin A'yı kullandığı tüfekle birlikte yakaladı. Yakalanan Selahattin A. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.