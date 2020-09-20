Karısının hayvanlarına el koyacağı korkusu, 30 yıllık birikiminden etti - Son Dakika

Karısının hayvanlarına el koyacağı korkusu, 30 yıllık birikiminden etti

Karısının hayvanlarına el koyacağı korkusu, 30 yıllık birikiminden etti Evi terk eden karısı için 'mallarına çöker' sözünü duyan adam, eşinin hayvanlara ortak olmasına engel olmak için, 31 ineğini başkasının üzerine geçirdi, 90 keçisini sattı ancak parasını alamadığını iddia etti Toplamda 164...

Karısının hayvanlarına el koyacağı korkusu, 30 yıllık birikiminden etti

Evi terk eden karısı için 'mallarına çöker' sözünü duyan adam, eşinin hayvanlara ortak olmasına engel olmak için, 31 ineğini başkasının üzerine geçirdi, 90 keçisini sattı ancak parasını alamadığını iddia etti

Toplamda 164 bin TL değerindeki hayvanları karşılığında 3 bin 400 TL kaparo aldığını belirten besici, dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu

Besici Mukadder Coşgun:

"Hayvanları boş ver, annemden babamdan kalan yerlere de el koymuşlar"

ANTALYA - Antalya'da 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Mukadder Coşgun, kendisini terk eden eşinin boşanıp mallarına sahip çıkar korkusuyla, 164 bin değerindeki hayvanları ve kaldığı ev ile arsasını kendi elleriyle başkasının üzerine geçirdi. Yakın arkadaşının, 'Hanım gelir mallara çöker', sözüyle 31 büyükbaş hayvanı noterde başkasının üzerine geçiren Coşgun, aynı kişiye 90 keçisini sattı. Coşkun, parasını ve hayvanlarını geri alamadığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan Mukadder Coşgun'un başına filmlere konu olacak olaylar geldi. Ermenek Mahallesi'nde yaşayan Coşgun, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde çocukları ile tartıştı. Bunun üzerine eşi ve çocukları evi terk etti. Coşgun, yaşanılanları henüz 4 aydır tanıdığı M. T. isimli arkadaşına anlattı. İddiaya göre M.T., olası bir boşanma durumunda eşinin tüm hayvanlarını alabileceğini söyledi. Coşgun bunun üzerine korkuya kapılarak hayvanları başkasının üzerine yapmak istedi. M. T., arkadaşları E. A. ve T. K. isimli şahısların yardımcı olabileceğini iletmesi üzerine Coşgun, 31 ineğini üzerlerine geçirmek istediğini, 90 keçisini ise satacağını söyledi. Yine iddiaya göre, E. A. ve T. K, keçileri de satın alabileceklerini, ancak kredi çekmek için borç senedi düzenlenerek hayvanların ipotek edilmesi gerektiğini iletti. Keçiler için 3 bin 400 TL kaparo alan Coşgun, 400 bin TL kredi çekerek kalan tutarı ödeyeceklerini söyleyen şahıslarla anlaştı. Coşgun, keçilerin kalan parası ile devrettiği hayvanlarını geri almadığı iddiasıyla savcılığa giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Hanım mallara çöker abi"

Başından geçenleri İhlas Haber Ajansı'na anlatan Coşgun, yaşadığı olaylar sonucu kendini kaybettiğini ifade etti. Her şeyin eşinin evden gitmesiyle başladığını aktaran Coşgun, şunları söyledi: "M. T. durumumu biliyordu. 'Hanım gelir, mallara çöker abi' dedi. Hayvanlar senin üstüne olsun deyince, maliyeye borcu olduğunu söyledi. Başka birine yönlendirdi. Keçileri satacaktım zaten, büyükbaş hayvanları o kişinin üstüne yapacaktık, satılanları da alacağını söyledi. 3 bin 400 lira kaparo verdi. Kredi çekebilmek için devredebilmesi için borç senedi düzenlemek gerektiğini söyledi. Borç senedi imzaladım. Ardından hayvanların devir işlemleri için notere gittik. Kimliği alıp bana dışarıda 'sigara iç' dediler. Sonra çağırdıklarında 'okudum yaz, imza at' dediler. Ben de okumadan imza attım. Hayvanlar yok. Hayvanları boş ver, annemden babamdan kalan yerlere de el koymuşlar. Hiçbir şeyim yok, şuan çıplağım." ifadelerini kullandı.

Karısının hayvanlarına el koyacağı korkusu, 30 yıllık birikiminden etti

Türk Lirası, Antalya, Kredi, Borç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısının hayvanlarına el koyacağı korkusu, 30 yıllık birikiminden etti - Son Dakika

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