Karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü

25.07.2022 19:26
Karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından Konak ilçesinde yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Buca ilçesi İnönü Mahallesi 673. Sokak'ta iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hamdo A., karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü yabancı uyruklu Abdulkerim Salih'in (18) karısı ile evde olduğunu öğrenerek eve geldi. Abdulkerim Salih'i gören Hamdo A. ile genç arasında tartışma çıktı. Bu esnada Hamdo A.'nın karısı kaçarak evden uzaklaşırken, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hamdo A., yanındaki bıçakla Abdulkerim Salih'i vücudunun değişik yerlerinden defalarca bıçaklayarak evden çıktı. Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri Abdulkerim Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Salih'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise, Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de cinayetin meydana geldiği ev ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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