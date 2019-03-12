Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı
1 saat önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde karısının çalıştığı iş yerinin önüne gelerek kendini yakmaya çalışan kişi, çevredekilerin müdahalesiyle son anda engellendi.
Osmaniye
'nin Düziçi
ilçesinde karısının çalıştığı iş yerinin önüne gelerek kendini yakmaya çalışan kişi, çevredekilerin müdahalesiyle son anda engellendi. Edinilen bilgiye göre, olay Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. E.B. (50) iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak için çalıştığı iş yerine geldi. Eşi ile yine tartışma yaşayan E.B. dışarı çıkarak yanında getirdiği şişe içerisindeki benzini üzerine döktü. Bu arada çevrede bulunanlar tarafından fark edilen E.B.'ye vatandaşlar müdahale ederek elinden benzin şişesini ve çakmağı almaya çalıştılar. Eşinin iş yeri önünde benzinle kendini yakmaya çalışan E.B. vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirilen E.B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. E.B.'nin kendini yakma girişimi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
Karısının İş Yeri Önünde Benzinle Kendini Yakmaya Çalıştı
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