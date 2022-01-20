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Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı - Son Dakika

Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı

20.01.2022 08:27

Adana'da bir kişi, karısının kaldığı babasının evini bastı. Bu sırada saldırıya uğrayan kadın KADES'i kullanarak yardım istediği polisler tarafından kurtarıldı. Kadının kardeşi O.B. ise saldırgan kocanın üzerine arabayı sürüp pompalı tüfekle ateş açtı. O.B. gözaltına alınırken polis şimdi her yerde kaçan kocayı arıyor.

Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde alınan bilgiye göre M.S, boşanma aşamasında olduğu eşi S.S'in kaldığı baba evini gelip saldırdı. Bu sırada S.S Kadın Destek Uygulamasını aracılığıyla yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine Sarıçam Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler sevk edildi.

POMPALI İLE ATEŞ AÇTI

S.S'in kardeşi O.B, M.S'in üzerine arabayı sürdüğü esnada araca pompalı tüfekle ateş açtı. M.S, kullandığı otomobille apartmanın korkuluklarına çarptı. Ardından araçtan inen M.S ile kendisine ateş açan O.B arasında kavga yaşandı. Daha sonra M.S tekrardan eve girmeye çalışıp, S.S'ye saldırmak istedi.

SALDIRGAN KOCA ARANIYOR

Bu sırada olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, pompalı tüfekle ateş açan O.B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan koca ise polis araçların mahalleye giriş yaptığını görmesi üzerine olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan O.B'ye ekip aracına bindirildiği esnada basın mensuplarına küfür ederek saldırmak istedi.

Polis, saldırgan M.S'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Sarıçam, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı - Son Dakika
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