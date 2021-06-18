Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı - Son Dakika

İstanbul Arnavutköy'de 10 Haziran Perşembe günü meydana gelen olayda iddiaya göre ilçede esnaf olarak faaliyet gösteren Üzeyir A., iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle yanında çalıştırdığı Dilan B.'nin eşi S.N. ve S.N.'nin akrabası M.Ö. adlı 2 kişinin tehditlerine hedef oldu.

ÇALIŞANININ EŞİ, ŞANTAJLA 50 BİN LİRASINI ALDI

Üzeyir A.'nın iş yerine giderek A. ile bir süre tartışan S.N. ve M.Ö., yine iddiaya göre yaşanan tartışma şantaja dönüştü. Üzeyir A.'nın yanında çalışan Dilan B.'nin eşi ve yakınları, iş adamından 50 bin lira para isteyip tehdit etti. Tehdit karşısında Üzeyir A., istenilen parayı vermeyi kabul etti, birkaç gün sonra da parayı M.Ö.'ye verdi.

ORMANA GÖTÜRÜP SENET İMZALATTILAR

Olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Üzeyir A., iş yerinde çalışan Dilan B.'nin yakınları tarafından bu kez Sarıyer Boğazköy mevki'inde ormanlık bir alana götürülerek silah zoruyla 150 bin lira değerinde senet imzalamaya zorlandı.

ARACINI ŞANTAJCILARIN ÜZERİNE DEVRETTİ

Esnaf, zorla imzalatılan söz konusu senet karşılığında arabasını, notere giderek S.D. isimli bir şahsın üzerine devretti. Üzeyir A. iş yerinde çalışan Dilan B.'nin eşi ve yakınları tarafından tehdit ve şantaja uğradığını ileri sürerek durumu daha sonra polise bildirdi.

ŞANTAJ ÇETESİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu kapsamında yapılan çalışmaların ardından Arnavutköy'de 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlılar, sorgulanmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler arasındaki Dilan B., S.A. ve S.D., yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. M.Ö. ve S.N. adlı 2 şüpheli isim ise önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.