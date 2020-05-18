Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi - Son Dakika

Adana'da bir kadın, en küçüğü 6 aylık, en büyüğü ise 5 yaşında olan 3 çocuğunu terk edince inşaat işçisi baba çocuklara bakamayacağını söyleyip polisten yardım istedi.



Edinilen bilgiye göre, Suriye'den 3 yıl önce kaçan Muhammet Naus, eşi İtad Naus ile Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine yerleşti. Muhammet Naus inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Çiftin Mesa (5), Sedat (2) ve 6 aylık Mahmud Naus isimli 3 çocuğu bulunurken, baba inşaattan eve döndüğünde eşinin olmadığını, çocukların da ağladığını fark etti. Bunun üzerine komşularına gidip eşini soran baba, çocuklara bakamayınca Cumhuriyet Polis Merkezine gitti. Eşinin evden kaçtığını ve 3 çocuğunu bıraktığını, kendisinin de çocuklara bakamadığını söyleyerek baba yardım istedi. Polis bunun üzerine inceleme başlatarak, çocukların yurda yerleştirilmesi için başvuru yaptı. Çocuklar yurda yerleştirilene kadar eve dönen Naus, yardım beklediğini söyledi. - ADANA