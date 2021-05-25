Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü - Son Dakika

Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü

25.05.2021 09:16

Afyonkarahisar'da ikamet eden 25 yaşındaki şahıs karısıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyle boş arazide karşılaşınca kan aktı. İkili arasında yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla vurulan ve yasak gönül ilişkisi içerisinde olduğu ileri sürülen şahıs yaşamını kaybederken, diğer şahıs ise yaralandı.

Merkeze bağlı Sülümenli beldesinde edinilen bilgilere göre İsmet D. karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı K. ile beldedeki boş arazide karşılaştı.

KARISIYLA İLİŞKİ YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ ADAMI ÖLDÜRDÜ

Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce İsmet D., aracından aldığı av tüfeği ile Çağrı K.'ye ateş etmek istediği sırada ikili arasında arbede yaşandı. Bu sırada av tüfeğinin ateş alması ile Çağrı K., göğsünden, İsmet D., ise bacağından vuruldu. Olayı haber alan Çağrı K.'nin yakınları bölgeye gelerek şahsı kendi araçları ile Çobanlar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Çağrı K., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Olayda bacağından vurulan İsmet D., ise çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise detaylı bir inceleme yaptı. Ekiplerin özellikle şahısların araçlarını didik didik aramaları dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü

Devlet Hastanesi, Av Tüfeği, Jandarma, Arbede, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz Bakan Soylu, Bakan Soylu, "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusunu yanıtladı: Hiç düşünmedim Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı

Son Dakika Haberleri
09:41 Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor!
09:40 Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
09:21 Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar
09:19 Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu
09:13 Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?
09:11 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor
09:07 Malezya'da metro hattında iki tren çarpıştı! 213 yaralı var
09:05 Alev Alev dizisinde aşıklar mutlu sona ulaşıyor! Final bölümünün fragmanı yayınlandı
09:01 Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
08:59 Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi
Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor!         
09:42
Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar         
09:38
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı         
09:15
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim         
00:29
Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum         
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var         
20:23
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı?         
15:58
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 10:03:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement