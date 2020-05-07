Karıştığı trafik kazasının ardından polise saldırdı - Son Dakika

Pursaklar ilçesinde yaşanan trafik kazasının ardından diğer otomobilin sürücüsüne ve polise saldırdığı iddia edilen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde Özal Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasının ardından tarafların kavga ettiği ihbarını alan Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gitti.

Kazaya karışan sürücülerden S.T, 06 BPU 274 plakalı otomobili ile Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 06 MPU 62 plakalı otomobilin kendi aracına yan taraftan çarptığını, araçta bulunan C.Y.Ü ve G.Ü'nün kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu belirtti.

İddiaya göre G.Ü, olay yerine gelen trafik ekiplerine de zorluk çıkardı. Saldırgan tavırlar sergileyerek çevreye ve kendisine zarar veren G.Ü, polis tarafından uyarıldı. G.Ü'nün polis memurlarının üzerine yürüdüğü, ekiplere hakaret ettiği, bir polis memurunu darbettiği, polislerin de G.Ü'yü etkisiz hale getirip kelepçeledikleri öğrenildi.

G.Ü'nün, bir siyasi partinin Ankara İl Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek polis memurlarını, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, o kelepçeyi bana takın bakın ne olacak" şeklinde tehdit ettiği iddia edildi.

Görevli üç polis memuru ile kazaya karışan S.T, G.Ü ve C.Y.Ü'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen ve alkollü oldukları tespit edilen C.Y.Ü ve G.Ü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.