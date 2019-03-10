Son Dakika Haberleri: Karius'a Sevgili Desteği

Karius'a Sevgili Desteği

34 dakika önce

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Konyaspor maçını tribünden takip etti.

Karius'a Sevgili Desteği, System.String[]
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Konyaspor maçını tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius'u sevgilisi Sophia Thomalla A. Konyaspor maçında yalnız bırakmadı. Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı takip etmek için gelen Thomalla tribündeki yerini aldı. Sophia Thomalla'nın Karius'a top geldiğinde heyecanlandığı görüldü. Alman file bekçisi maçta 2 de gol yedi.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar bazı pozisyonlarda hata yapan Karius'a kısa süreli tepki gösterdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:05 Kaynak: İHA

Konyaspor, Beşiktaş, Loris Karius, Spor
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