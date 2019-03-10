Karius'a Sevgili Desteği
34 dakika önce
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Konyaspor maçını tribünden takip etti.
Beşiktaş
'ın Alman file bekçisi Loris Karius
'un sevgilisi Sophia Thomalla, Konyaspor
maçını tribünden takip etti.
Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius'u sevgilisi Sophia Thomalla A. Konyaspor maçında yalnız bırakmadı. Vodafone Park
'ta oynanan müsabakayı takip etmek için gelen Thomalla tribündeki yerini aldı. Sophia Thomalla'nın Karius'a top geldiğinde heyecanlandığı görüldü. Alman file bekçisi maçta 2 de gol yedi.
Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar bazı pozisyonlarda hata yapan Karius'a kısa süreli tepki gösterdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:05 Kaynak: İHA
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