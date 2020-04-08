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Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
6 saat önce
- Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius, korona virüs nedeniyle çalışmalarına evinde devam ediyor.
- Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
İSTANBUL - Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius, korona virüs nedeniyle çalışmalarına evinde devam ediyor.
Korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından sporcular, antrenmanlarını evlerinde yaptıkları bireysel çalışmalarla sürdürüken, Beşiktaş'ın Alman kalecesi Loris Karius da hazırlıklarına ara vermiyor. Evinin bahçesinde bisiklet aletinde pedal çeviren 26 yaşındaki kaleci, formunu korumaya özen gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:03 Kaynak: İHA
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