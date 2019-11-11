Karius ipten alan kurtarışını anlattı!

Beşiktaş - Denizlispor maçının kırılma anı 35. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruştu. Kolombiyalı futbolcu, ceza alanının sol çaprazından kullandığı frikikte topu mükemmel bir vuruşla sağ üst köşeye gönderdi.



Kaleci Karius aynı güzellikte bir kurtarışla golü önledi. Eğer bu pozisyon gol olsaydı, Beşiktaş adına işler daha da zorlaşacak ve belki de puan kaybedecekti. Oyunun kaderini belirleyen bu pozisyon, maçtan sonra kaleci Karius'a soruldu. Alman kaleci gülerek, "O vurdu, ben kurtardım" cevabını verirken, karşılaşmayla ilgili şu yorumu yaptı:



"Bizim için kolay bir maç olmadı, çok tehlikeli kontrataklar geliştirdiler. Önemli olan gol yemeden kazanmaktı ve başardık."



N'KOUDOU: BU GOLE iHTiYACIM VARDI



Bir ay süren sakatlık döneminden sonra çıktığı ilk maçta Beşiktaş'a 3 puan kazandıran golü atan N'Koudou ise, "Bizim adımıza her anlamda pozitif bir akşam oldu. Benim de bu gole ihtiyacım vardı. Çok mutluyum" dedi.