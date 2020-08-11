Karius'tan Beşiktaş'ı şoke eden FIFA başvurusu! Transfer yasağı...

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yıllık finansal faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre Alman kaleci FIFA'ya iki ayrı alacak davası açarken, transfer yasağı konulmasını da istedi.

"Yerli ve yabancı transferi yapamasın"

Loris Karius, şirket aleyhine FIFA'ya başvurarak 808 bin Euro alacak davası açtı ve bunun yıllık yüzde 5'lik faiziyle birlikte ödenmesini istedi.

Karius, ayrıca Beşiktaş'a sportif ceza verilmesini de FIFA'dan talep etti.

Şirket açıklamasında şöyle denildi: "Futbolcu Loris Karius tarafından şirket aleyhine FIFA 20-00497 nezdinde açılan alacak davasında, futbolcu; 808.000 Euro bakiye garanti ücret, kira ve avukatlık ücreti ödemesinin işlemiş ve işleyecek yıllık %5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini ve yine FIFA talimatının 12bis maddesi kapsamında Şirkete sportif ceza verilmesini talep etmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde futbolcuya, 31 Aralık 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan alacakları ödenmiştir. Bu ödemeler de Şirket tarafından FIFA'ya bildirilmiştir. FIFA tarafından 05 Haziran 2020 tarihinde gönderilen kısa karara göre şirketin futbolcuya 425.500 Euro ödemesine karar vermiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır."

Açıklamada geçen FIFA talimatı 12bis, uyarıdan kınamaya, para cezasından transfer yasağına kadar yaptırımları içeriyor. (Ajansspor)