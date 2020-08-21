Kariye Cami ibadete açıldı - Son Dakika

Kariye Cami ibadete açıldı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih'teki Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Vatandaşlar kararı memnuniyetle karşılarken, cami havadan görüntülendi.

İstanbul'un fethinden sonra bir süre kilise olarak kullanılan Kariye Camii 1511 yılında camiye çevrilmişti. 1945 yılındaki Bakanlar kurulu kararı ile müze ve müze deposu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmişti. Fatih Sultan Mehmet Vakfı eseri olan Kariye Camii'nin müzeye dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu, geçen yıl Danıştay tarafından iptal etmişti.

"İbadet etmek isteriz"

Alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Ali Aydın, "İstanbul halkı ve Müslümanlar olarak böyle bir karara seviniyoruz. Hem tarihi dokusu itibariyle buranın geçmişte de cami olarak kullanılması ve yeniden rücu etmesi sevindirici bir haber olarak geldi. Bundan dolayı mutluyuz. Yaklaşık 1 buçuk senedir bu muhitteyim. Restorasyonunun bitmesini bekliyoruz. Hem müze olarak içeriyi gezdik. Güzel bir mekan. İbadet etmek isteriz. Zaten buranın aslı camiydi" dedi.

"Sabah haberi aldıktan sonra 2 rekat şükür namazı kıldım"

Emeği geçen herkese teşekkür eden 15 Temmuz Gazisi Mehmet Emin Ertaş, "Başta Cumhurbaşkanımız ve bu konuda çalışma yapan herkesten Allah razı olsun. Aslına dönüldü. Kariye Mahallesi İstanbul'da camisi olmayan tek mahalledir. Artık Kariye Mahallesi'nin de bir camisi var. Çok memnunuz. Sabah haberi aldıktan sonra 2 rekat şükür namazı kıldım. Cami olarak açıldıktan sonra da tekrar Rabbim namaz kılabilmeyi nasip etsin" dedi.