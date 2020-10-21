Kariye camii'nde ilk namaz 30 Ekim'de - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi'ndeki çalışmalar sürüyor. 1400 yıl önce inşa edilen Kariye, ilk önce kilise olarak kullanıldı. İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında 2. Beyazıd Han tarafından camiye çevrilen yapı 1945 yılında müzeye dönüştürüldü.

Geçen yıl Danıştay'ın müzeyi iptal kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden ibadethaneye çevrilen ve üç bölümden oluşan Kariye Camii'nde de Ayasofya'dakine benzer hazırlıklar yapıldı. Namaz kılınacak bölümdeki mozaiklerin üzerine açılır kapanır perde sistemi kuruldu. Mozaikler, namaz sırasında kapatılacak. Kariye Camii, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Cuma namazıyla 75 yıl sonra ibadete açılacak.

(İHA)